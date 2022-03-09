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На блокпостах Львова продолжают задерживать подозрительных лиц: что известно

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Львов, Среда 09 марта 2022 17:43
На блокпостах Львова продолжают задерживать подозрительных лиц: что известно Коллаж РБК-Украина: На блокпостах Львова продолжают задерживать подозрительных лиц
Автор: Светлана Мащенко

Во Львове на блокпостах продолжают задерживать подозрительных лиц, среди которых сторонники "русского мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Львовской области.

Так, на один из блокпостов подошли неравнодушные и сообщили о многодетной семье, которая подозрительно себя ведет. Оказалось, что мужчина является сторонником советских диктаторов, "русского мира". Он часто посещал Россию и фотографировался там в форме МЧС РФ.

Кроме того, патрульные остановили автомобиль на улице Зеленой. Водитель вел себя странно. У него в телефоне обнаружили российский флаг. Он признался, что имеет родного брата в стране агрессора.

На блокпосте также остановили человека с копией военного билета России. Он сказал, что служил оператором переносного зенитно-ракетного комплекса. Мужчина уверял, что уже 20 лет живет в Украине, но его акцент свидетельствовал совсем о другом. Выяснилось, что он менял фамилию. Лица, ехавшие с ним путались в том, куда направляются.

Также пришел вызов о мужчине, который неадекватно ведет себя и угрожает ножом. Патрульные немедленно приехали и задержали неизвестного. У него обнаружили пиротехническое средство, а также фото разных мест и чертежи на картах, переписки с лицами из России и частые звонки на российские номера.

Фото: facebook.com/lvivpolice

Всех этих лиц задержали и дальше ими занимались сотрудники отдела полиции и СБУ.

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