"Буковель" на карантине. Опубликованы правила для туристов: какие документы нужны
В Прикарпатье горнолыжный курорт "Буковель" откроет зимний сезон 10 декабря. Кататься разрешат только выздоровевшим, с сертификатом о вакцинации или ПЦР-тестом.
Об этом сообщает РБК-УКраина со ссылкой на пресс-службу ТК "Буковель".
"С удовольствием сообщаем, что в пятницу, 10 декабря, ТК "Буковель" будет открывать ХХІ горнолыжный сезон. При благоприятных погодных условиях уже в первые дни сезона заработают:
- 10 декабря (пятница) – 1С; 2С; переезд B; 3А; 5А; 5В; переезд D; 12B; 7A; 9A; центральная детская площадка; детская площадка Skiland House;
- 11 декабря (суббота) – 11F; 14А; 22С; переезды E; M.
Внимание! В связи с возможностью изменения погодных условий, график открытия может корректироваться", - говорится в сообщении пресс-службы
При этом уточняется, что согласно распоряжению Кабинета Министров и Минздрава, находиться на курорте и получать туристические услуги смогут не все.
Кому позволят кататься:
- Лицам, имеющим сертификат о вакцинации от COVID-19.
- Лицам, имеющим отрицательный ПЦР тест, сделанный в течение последних 72 часов.
- Лицам, имеющим справку об излечении от COVID-19.
Напомним, поездка в Буковель на поезде этой зимой станет доступнее для жителей большего количества городов Украины. "Укрзализныця" запускает самый длинный маршрут – Мариуполь-Рахов. Первый поезд отправится 13 декабря. Пассажиры проедут через 12 областей и преодолеют 1806 километров с востока на запад страны.