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"Буковель" на карантині. Опубліковані правила для туристів: які документи потрібні

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Україна, Четвер 09 грудня 2021 12:58
"Буковель" на карантині. Опубліковані правила для туристів: які документи потрібні Фото: "Буковель" на карантині. Опубліковані правила для туристів (скріншот веб камери)
Автор: Ольга Белей

У Прикарпатті гірськолижний курорт "Буковель" відкриє зимовий сезон 10 грудня. Кататися дозволять тільки тим, хто одужав, з сертифікатом про вакцинацію або ПЛР-тестом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ТК "Буковель".

"Із задоволенням повідомляємо, що в п'ятницю, 10 грудня, ТК "Буковель" відкриватиме ХХІ гірськолижний сезон. За сприятливих погодних умов вже в перші дні сезону запрацюють:

  • 10 грудня (п'ятниця) – 1С; 2С; переїзд B; 3А; 5А; 5В; переїзд D; 12B; 7A; 9A; Центральний дитячий майданчик; дитячий майданчик Skiland House;
  • 11 грудня (субота) – 11F; 14А; 22С; переїзди E; M.

Увага! У зв'язку з можливістю зміни погодних умов, графік відкриття може коригуватися", - йдеться в повідомленні прес-служби

При цьому уточнюється, що згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів і МОЗ, перебувати на курорті і отримувати туристичні послуги зможуть не всі.

Кому дозволять кататися:

  • Особам, які мають сертифікат про вакцинацію від COVID-19.
  • Особам, які мають негативний ПЛР тест, зроблений протягом останніх 72 годин.
  • Особам, які мають довідку про лікування від COVID-19.

Нагадаємо, поїздка в Буковель на поїзді цієї зими стане доступнішою для жителів більшої кількості міст України. "Укрзалізниця" запускає найдовший маршрут - Маріуполь-Рахів. Перший поїзд відправиться 13 грудня. Пасажири проїдуть через 12 областей і подолають 1806 кілометрів зі сходу на захід країни.

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