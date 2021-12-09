"Буковель" на карантині. Опубліковані правила для туристів: які документи потрібні

Фото: "Буковель" на карантині. Опубліковані правила для туристів (скріншот веб камери)

У Прикарпатті гірськолижний курорт "Буковель" відкриє зимовий сезон 10 грудня. Кататися дозволять тільки тим, хто одужав, з сертифікатом про вакцинацію або ПЛР-тестом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ТК "Буковель".

"Із задоволенням повідомляємо, що в п'ятницю, 10 грудня, ТК "Буковель" відкриватиме ХХІ гірськолижний сезон. За сприятливих погодних умов вже в перші дні сезону запрацюють: 10 грудня (п'ятниця) – 1С; 2С; переїзд B; 3А; 5А; 5В; переїзд D; 12B; 7A; 9A; Центральний дитячий майданчик; дитячий майданчик Skiland House;

11 грудня (субота) – 11F; 14А; 22С; переїзди E; M. Увага! У зв'язку з можливістю зміни погодних умов, графік відкриття може коригуватися", - йдеться в повідомленні прес-служби При цьому уточнюється, що згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів і МОЗ, перебувати на курорті і отримувати туристичні послуги зможуть не всі. Кому дозволять кататися: Особам, які мають сертифікат про вакцинацію від COVID-19.

Особам, які мають негативний ПЛР тест, зроблений протягом останніх 72 годин.

Особам, які мають довідку про лікування від COVID-19.