"Буковель" на карантині. Опубліковані правила для туристів: які документи потрібні
У Прикарпатті гірськолижний курорт "Буковель" відкриє зимовий сезон 10 грудня. Кататися дозволять тільки тим, хто одужав, з сертифікатом про вакцинацію або ПЛР-тестом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ТК "Буковель".
"Із задоволенням повідомляємо, що в п'ятницю, 10 грудня, ТК "Буковель" відкриватиме ХХІ гірськолижний сезон. За сприятливих погодних умов вже в перші дні сезону запрацюють:
- 10 грудня (п'ятниця) – 1С; 2С; переїзд B; 3А; 5А; 5В; переїзд D; 12B; 7A; 9A; Центральний дитячий майданчик; дитячий майданчик Skiland House;
- 11 грудня (субота) – 11F; 14А; 22С; переїзди E; M.
Увага! У зв'язку з можливістю зміни погодних умов, графік відкриття може коригуватися", - йдеться в повідомленні прес-служби
При цьому уточнюється, що згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів і МОЗ, перебувати на курорті і отримувати туристичні послуги зможуть не всі.
Кому дозволять кататися:
- Особам, які мають сертифікат про вакцинацію від COVID-19.
- Особам, які мають негативний ПЛР тест, зроблений протягом останніх 72 годин.
- Особам, які мають довідку про лікування від COVID-19.
Нагадаємо, поїздка в Буковель на поїзді цієї зими стане доступнішою для жителів більшої кількості міст України. "Укрзалізниця" запускає найдовший маршрут - Маріуполь-Рахів. Перший поїзд відправиться 13 грудня. Пасажири проїдуть через 12 областей і подолають 1806 кілометрів зі сходу на захід країни.