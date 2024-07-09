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Букмекер Vbet перерахував 4 млн грн на відбудову "Охматдиту"

Фото: букмекер Vbet перерахував 4 млн грн на відбудову "Охматдиту" (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Букмекерська компанія Vbet долучилася до спільного збору UNITED24 та monobank на відновлення Охматдиту, який постраждав під час російського ракетного обстрілу 8 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна на Tribuna.

За інформацією співзасновника Мonobank Олега Гороховського, розмір донату від Vbet склав 4 млн гривень.

Першочергова ціль збору була 100 млн гривень, але цю відмітку подолано, за останніми даними зібрано вже понад 200 млн гривень. Збір продовжено до 250 мільйонів.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на "Охматдит" дві людини загинули та 32 дістали поранення. Постраждали 10 хірургічних відділень, 5 онковідділень, 2 соматичні відділення, інтенсивна терапія, 2 реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії. Наразі дітей евакуювали в інші лікарні столиці.

Обстріл України

Вчора, 8 липня 2024 року окупанти здійснили черговий жорстокий акт терору проти України, завдавши масштабного ракетного удару по мирних містах. Атака розпочалась з обстрілу Кривого Рогу та Кропивницького району. Згодом вибухи пролунали у Києві та Київській області, де спрацювала протиповітряна оборона.

Загалом ворог випустив 38 ракет різних типів. Одна з них влучила в дитячу лікарню "Охматдит", завдавши значних руйнувань та поставивши під загрозу життя дітей та медичного персоналу.

Усі подробиці масованого обстрілу - в матеріалі РБК-Україна.

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Охматдит