Букмекер Vbet перечислил 4 млн грн на восстановление "Охматдета"

По информации соучредителя Мonobank Олега Гороховского, размер доната от Vbet составил 4 млн гривен.

Первоочередная цель сбора была 100 млн гривен, но эта отметка преодолена, по последним данным собрано уже более 200 млн гривен. Сбор продлен до 250 миллионов.

Напомним, что в результате российской атаки на "Охматдет" два человека погибли и 32 получили ранения. Пострадали 10 хирургических отделений, 5 онкоотделений, 2 соматических отделения, интенсивная терапия, 2 реанимации, операционные блоки, отделения радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории. Дети были эвакуированы в другие больницы столицы.