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"Бук", "Тунгуска" і не тільки. СБУ відзвітувала про ураження ворожих систем ППО (відео)

Архівне фото: СБУ відзвітувала про ураження ворожих систем ППО (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України продовжують знищувати ворожу техніку. За тиждень окупанти позбулися кількох систем ППО, а саме "Бук" і "Тунгуска".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

"Бійці СБУ за тиждень знищили на фронті партію російських систем ППО", - йдеться в повідомлення спецслужби.

Зазначається, що окупанти позбулися:

  • 2 ЗРК "Бук" різних модифікацій та одну станцію виявлення цілей ЗРК "Бук";
  • 2 ЗРК "ТОР-М2";
  • ЗРК "Стріла-10";
  • ЗГРК "Тунгуска".

Ситуація на фронті

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Новопавлівському напрямку, окупанти 26 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

А втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 9 квітня, становлять 850 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 449 250 військових.

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