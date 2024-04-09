"Бук", "Тунгуска" и не только. СБУ отчиталась о поражении вражеских систем ПВО (видео)

Силы обороны Украины продолжают уничтожать вражескую технику. За неделю оккупанты лишились нескольких систем ПВО, а именно "Бук" и "Тунгуска".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
"Бойцы СБУ за неделю уничтожили на фронте партию российских систем ПВО", - говорится в сообщении спецслужбы.
Отмечается, что оккупанты избавились:
Сегодня Генштаб ВСУ сообщал, что на фронте произошло 56 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Новопавловском направлении, оккупанты 26 раз пытались прорвать оборону наших войск.
А потери России в войне в Украине к утру вторника, 9 апреля, составляют 850 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 449 250 военных.
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