"Бук", "Тунгуска" и не только. СБУ отчиталась о поражении вражеских систем ПВО (видео)

Ситуация на фронте

Сегодня Генштаб ВСУ сообщал, что на фронте произошло 56 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Новопавловском направлении, оккупанты 26 раз пытались прорвать оборону наших войск.

А потери России в войне в Украине к утру вторника, 9 апреля, составляют 850 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 449 250 военных.

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