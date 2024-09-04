Бухгалтерка одеського заводу коригувала удари РФ по місту: її затримано, - СБУ

У відомстві зазначили, що особливий інтерес РФ під час планування нових серій атак по Одесі становили локації блокпостів із бронетехнікою та мобільних вогневих груп ППО. Відомо, що для коригування ФСБ завербувала бухгалтерку одного з одеських заводів. Ворог зацікавився нею через її антиукраїнські дописи у Telegram.

Фігурантка їздила по місту на громадському транспорті, фіксуючи на відео місця дислокації українських захисників. Потім вона робила звіт для ФСБ. Також жінка наносила відповідні координати на Google-карту та передавала дані ворогу.

СБУ вчасно виявила злочинну діяльність жінки та затримала її на фінальному етапі спецоперації. Зазначається, що відомство провело комплексні заходи для убезпечення локацій ЗСУ.

"Під час обшуків у помешканні зрадниці виявлено мобільний телефон із доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. Зокрема щодо прихованої фото-, відеофіксації об’єктів Сил оборони та комунікації з ФСБ", - йдеться у повідомленні СБУ.

Затриманій було повідомлено про підозру у скоєнні державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Повідомляється, що їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: затримання інформаторки ФСБ в Одесі (t.me SBUkr)

Нагадаємо, нещодавно в Одесі було затримано співробітника швидкої допомоги, який діяв у інтересах РФ та допомагав загарбникам коригувати удари по місту. Також правоохоронці заарештували групу юнаків, які в Одесі займалися підпалами автомобілів українських військових.