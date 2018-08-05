Бухгалтер Манафорта призналась в подделке документов для уменьшения налогов

Лапорта готовила налоговые декларации Манафорта, начиная с 2014 года

Офис Пола Манафорта занимался фальсификацией отчетных финансовых документов для уменьшения выплаты налогов и получения выгодных кредитов. В этом на суде призналасьбухгалтер экс-руководителя кампании президента США Дональда Трампа Синтия Лапорта, передает Reuters.

Лапорта готовила налоговые декларации Манафорта, начиная с 2014 года. Она дала показания после заключения соглашения об иммунитете с правительством, чтобы избежать судебного преследования.

По ее словам, она помогала проводить задним числом документы и фальсифицировать финансовые отчеты по требованию Манафорта и его бизнес-партнера с целью снижения налогов и предоставления ему права на получение кредитов.

Напомним, по документам обвинения во время работы в Украине политтехнолог Пол Манафорт заработал 60 млн долларов.

Во время работы в Украине, Пол Манафорт успел задекларировать 14 млн долларов (504 тыс. в 2010, 3,1 млн в 2011, 5,4 млн в 2012, 1,9 млн в 2013 и около 3 млн в 2014). Однако адвокат политтехнолога Филипп Айлифф заявил, что Манафорт скрывал зарубежные счета.