Бухгалтер Манафорта зізналась у підробці документів для зменшення податків

Лапорта готувала податкові декларації Манафорта, починаючи з 2014 року

Офіс Пола Манафорта займався фальсифікацією звітних фінансових документів для зменшення виплати податків та отримання вигідних кредитів. У цьому на суді зізналася бухгалтер екс-керівника кампанії президента США Дональда Трампа Синтія Лапорта, передає Reuters.

Лапорта готувала податкові декларації Манафорта, починаючи з 2014 року. Вона надала свідчення після укладення угоди про імунітет з урядом, щоб уникнути судового переслідування.

За її словами, вона допомагала проводити заднім числом документи та фальсифікувати фінансові звіти на вимогу Манафорта та його бізнес-партнера з метою зниження податків та надання йому права на отримання кредитів.

Нагадаємо, за документами обвинувачення під час роботи в Україні політтехнолог Пол Манафорт заробив 60 млн доларів.

Під час роботи в Україні, Пол Манафорт встиг задекларувати 14 млн доларів (504 тис. в 2010, 3,1 млн в 2011, 5,4 млн в 2012, 1,9 млн в 2013 та близько 3 млн у 2014). Однак адвокат політтехнолога Філіп Айліфф заявив, що Манафорт приховував закордонні рахунки.