Пол Манафорт во время работы в Украине заработал 60 млн долларов

Только официально, за 5 лет работы в Украине, Пол Манафорт обнародовал 14 млн долларов

По документам обвинения, во время работы в Украине, политтехнолог Пол Манафорт заработал 60 млн долларов. Об этом сообщает Голос Америки.

Во время работы в Украине, Пол Манафорт успел задекларировать 14 млн долларов (504 тыс в 2010, 3,1 млн в 2011, 5,4 млн в 2012, 1,9 в 2013 и около 3 млн в 2014). Однако адвокат политтехнолога Филипп Айлифф заявил, что Манафорт скрывал зарубежные счета.

Айлифа сообщил, что в 2011 году он спрашивал у Манафорта, заинтересован ли тот в иностранных счетах, на что он ответил отрицательно. По его словам, некоторые иностранные компании, в контроле которых обвиняют Манафорта, были его клиентами, но он не знал о связи этих компаний с политтехнологом.

Напомним, украинские партнеры Манафорта требовали не регистрировать доходы. Во время судебного заседания, адвокат Томан Зенле заявил, что политтехнолог Пол Манафорт получал незарегистрированные доходы, так как это было условием от его украинских коллег.