Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Бухаресті пролунав гучний вибух на ТЕС, горіли десятки тон нафти

08:26 21.04.2026 Вт
2 хв
У столиці Румунії виникла масштабна пожежа на електростанції
aimg Костянтин Широкун
Фото: у Бухаресті пролунав гучний вибух на ТЕС (Getty Images)

У Бухаресті, столиці Румунії, пізно ввечері 20 квітня стався вибух на ТЕЦ, після чого виникла масштабна пожежа.

Зазначається, що вчора пізно ввечері, 20 квітня, на заході міста пролунав гучний вибух. Влада оголосила, що на теплоелектростанції CET Vest спалахнула пожежа. Причиною пожежі стало займання приблизно 30 тонн нафти.

Спочатку стало відомо, що загорілися два трансформатори. Рятувальники використовували воду та піну, щоб ліквідувати загорання та унеможливити подальше поширення полум'я.

Серед ночі полум'я загалом охопило три електричні трансформатори, але під ранок пожежу частково взяли під контроль.

Станом на 7 ранку, рятувальникам вдалось локалізувати відкритий вогонь. На місці події залишаються 5 пожежних машин для нагляду та охолодження зони загорання.

Румунія посилює захист енергетики

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Румунія посилює моніторинг у Чорному морі перед запуском масштабного газового проєкту Neptun Deep, який має змінити енергетичну карту ЄС і довести країну до провідного експортера газу.

До 2027 року Бухарест планує створити розгалужену систему раннього виявлення загроз у Чорному морі, яка включатиме радіолокаційні станції, безпілотники та сенсорні системи.

Проект Neptun Deep – це один із найбільших у регіоні, який реалізують компанії OMV Petrom та державна Romgaz. Він має почати видобуток газу в 2027 році і забезпечити Румунію значними обсягами енергії для внутрішнього ринку та експорту.

Більше по темі:
ТЕСРумуніяБухарест