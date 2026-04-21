У Бухаресті пролунав гучний вибух на ТЕС, горіли десятки тон нафти

Зазначається, що вчора пізно ввечері, 20 квітня, на заході міста пролунав гучний вибух. Влада оголосила, що на теплоелектростанції CET Vest спалахнула пожежа. Причиною пожежі стало займання приблизно 30 тонн нафти.

Спочатку стало відомо, що загорілися два трансформатори. Рятувальники використовували воду та піну, щоб ліквідувати загорання та унеможливити подальше поширення полум'я.

Серед ночі полум'я загалом охопило три електричні трансформатори, але під ранок пожежу частково взяли під контроль.

Станом на 7 ранку, рятувальникам вдалось локалізувати відкритий вогонь. На місці події залишаються 5 пожежних машин для нагляду та охолодження зони загорання.

Румунія посилює захист енергетики

