В Бухаресте прогремел громкий взрыв на ТЭС, горели десятки тонн нефти

Отмечается, что вчера поздно вечером, 20 апреля, на западе города прогремел громкий взрыв. Власти объявили, что на теплоэлектростанции CET Vest вспыхнул пожар. Причиной пожара стало возгорание примерно 30 тонн нефти.

Сначала стало известно, что загорелись два трансформатора. Спасатели использовали воду и пену, чтобы ликвидировать возгорание и исключить дальнейшее распространение пламени.

Среди ночи пламя в целом охватило три электрических трансформатора, но под утро пожар частично взяли под контроль.

По состоянию на 7 утра, спасателям удалось локализовать открытый огонь. На месте происшествия остаются 5 пожарных машин для надзора и охлаждения зоны возгорания.

Румыния усиливает защиту энергетики

Напомним, ранее сообщалось, что Румыния усиливает мониторинг в Черном море перед запуском масштабного газового проекта Neptun Deep, который должен изменить энергетическую карту ЕС и довести страну до ведущего экспортера газа.