В Бухаресте проходит многотысячный антиправительственный митинг

В Румынии в субботу, 10 августа, в столице - Бухаресте - начался массовый антиправительственный протест по случаю годовщины силового разгона антикоррупционного митинга. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на агентство Agerpres.

На площади Виктории сначала собралось 15 тысяч человек, однако позже к митингу присоединились еще участники. По разным данным, на площадь вышли от 20 тысяч до 24 тысяч человек. При этом, по данным жандармерии, на митинг была заявка с участием до 250 тысяч человек.

Румынской жандармерии, котрая охраняет здание правительства, уже дважды приходилось передвигать ограждение из-за увеличения численности протестующих.

"Заборы больше не будут сдвигаться, потому что они уже достигли тротуара перед правительством", - цитирует агентство слова жандармов.

Акция проходит спокойно. При этом стало известно, что 11 человек обратились за помощью к медикам. Оказалось, что у обратившихся высокая температура, вероятно из-за простуды.

Известно, что митинги также прошли в городах Брашове, Клуже, Констанце, Яссах и других под лозунгами "Мы не забыли, что вы делали прошлым летом" или "Мы следим за вами".

Отметим, ровно год назад, 10 августа 2018 к зданию правительства на площадь вышли около 100 тысяч румын. Многие из них жили или работали за границей, но вернулись, чтобы протестовать против шагов левого правительства под руководством социал-демократов, которые пытались свернуть антикоррупционные реформы в Румынии. Эта страна является одной из наиболее коррумпированных в ЕС.

Тогда жандармерия принялась разгонять участников акции, применив водометы, слезоточивый газ и насилие по отношению к протестующим. За помощью медиков в ту ночь обратились примерно 450 человек. Один человек позже умер от последствий разгона.

Напомним, в Париже несколько сотен участников протестного движения "желтых жилетов" приняли участие в новой манифестации 10 августа.