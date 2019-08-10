У Бухаресті проходить багатотисячний антиурядовий мітинг

У Румунії в суботу, 10 серпня, в столиці Бухаресті почався масовий антиурядовий протест з нагоди річниці силового розгону антикорупційного мітингу. Про це передає РБК-Україна з посиланням на агентство Agerpres.

На площі Вікторії спочатку зібралося 15 тисяч осіб, однак пізніше до мітингу приєдналися ще учасники. За різними даними, на площу вийшли від 20 тисяч до 24 тисяч чоловік. При цьому, за даними жандармерії, на мітинг була отримана заявка з участю до 250 тисяч осіб.

Румунській жандармерії, яка охороняє будівлю уряду, вже двічі доводилося пересувати огорожу через збільшення чисельності протестувальників.

"Паркани більше не будуть зрушуватися, тому що вони вже досягли тротуару перед урядом", - цитує агентство слова жандармів.

Акція проходить спокійно. При цьому стало відомо, що 11 людей звернулися за допомогою до медиків. Виявилося, що у них висока температура, ймовірно, через простуду.

Відомо, що мітинги також пройшли в містах Брашові, Клужі, Констанці, Яссах та інших під гаслами "Ми не забули, що ви робили минулого літа" або "Ми стежимо за вами".

Зазначимо, рівно рік тому, 10 серпня 2018 до будівлі уряду на площу вийшли близько 100 тисяч румунів. Багато з них жили або працювали за кордоном, але повернулися, щоб протестувати проти кроків лівого уряду під керівництвом соціал-демократів, які намагалися згорнути антикорупційні реформи в Румунії. Ця країна є однією з найбільш корумпованих в ЄС.

Тоді жандармерія почала розганяти учасників акції, застосувавши водомети, сльозогінний газ і насильство щодо протестувальників. За допомогою медиків в ту ніч звернулися приблизно 450 осіб. Одна людина згодом померла від наслідків розгону.

Нагадаємо, в Парижі кілька сотень учасників протестного руху "жовтих жилетах" взяли участь у новій маніфестації 10 серпня.