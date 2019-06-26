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Буффон вирішив повернутися в "Ювентус"

Новини » Спорт    26.06.2019 - 09:33
Буффон вирішив повернутися в "Ювентус"
Фото: Джанлуїджі Буффон (juventus.com)

Він погодився бути дублером Щенсни

Через рік після свого переходу в ПСЖ воротар Джанлуїджі Буффон має намір повернутися в "Ювентус". Про це на своєму сайті повідомив журналіст Sky Sport Italia Джанлуки Ді Марція.

41-річний голкіпер, судячи з усього, замінить Маттіа Перину, який в це міжсезоння може перебратися в "Рому" або "Севілью". У туринському клубі Буффон погодився на роль дублера Войчеха Щенсни.

Агент гравця Сільвано Мартіна підтвердив інформацію про переговори з клубом.

Джанлуїджі Буффон має намір завершити кар'єру в "Ювентусі", з яким дев'ять разів ставав чемпіоном Італії. Повідомляється, що після наступного сезону він може увійти до тренерського штабу "бьянконері".

Буффон перейшов у ПСЖ влітку 2018 року. До цього він протягом 17 років виступав за "Ювентус" і допоміг Туріну завоювати 20 трофеїв.

Нагадаємо, бразильський нападник ПСЖ Неймар готовий на зниження зарплати заради повернення в "Барселону"

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