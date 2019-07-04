Буффон прибыл в расположение "Ювентуса"

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон прибыл в Турин для прохождения медицинского обследования перед подписанием контракта с "Ювентусом". Об этом информируется в Twitter туринского клуба.

На видео, опубликованной прес-службой клуба видно, что 41-летний итальянец приехал на медосмотр на машине, его встретило много болельщиков.

Ожидается, что уже сегодня вечером "Ювентус" объявит о возвращении Буффона и подписании контракта с голкипером.

Буффон защищал цвета "Ювентуса" на протяжении 17 сезонов - с 2001 по 2018 год. Всего на его счету 656 игр и 518 пропущенных мячей во всех турнирах. С "бьянконери" голкипер выиграл 20 трофеев, включая 11 титулов чемпиона Италии. Проиграл в каждом из трех финалов Лиги чемпионов.

Минувший сезон Буффон провел в "Пари Сен-Жермен". Его контракт истек 30 июня этого года.

Напомним, бразильский нападающий ПСЖ Неймар готов на понижение зарплаты ради возвращения в "Барселону".