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Буффон дисквалифицирован на три матча в еврокубках

НовостиСпорт    05.06.2018 - 22:44
Фото: Джанлуиджи Буффон (twitter.com/gianluigibuffon)
Фото: Джанлуиджи Буффон (twitter.com/gianluigibuffon)

Голкипер наказан за удаление в поединке Лиги чемпионов против "Реала"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал бывшего вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона на три матча в соревнованиях, приводимых под эгидой организации. Об этом сообщается на сайте организации.

Голкипер в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реалома" бурно отреагировал на решение арбитра Майкла Оливера назначить пенальти в ворота туринцев, решивший в итоге исход противостояния. Оливер показал итальянцу красную карточку. После матча Буффон заявил, что у англичанина "мусорное ведро в груди вместо сердца".

Буффон по окончании сезона покинул "Ювентус" и в данный момент находится без клуба, но ведет переговоры с ПСЖ, который выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Напомним, ранее УЕФА дисквалифицировал главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу на два матча.

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Теги публикации: УЕФА, дисквалификация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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