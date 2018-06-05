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УЕФА дисквалифицировал Гвардиолу на два матча

НовостиСпорт    05.06.2018 - 08:48
Фото: Хосеп Гвардиола (mancity.com)
Фото: Хосеп Гвардиола (mancity.com)

Тренер "Ман Сити" накричал на судью в игре 1/4 финала ЛЧ с "Ливерпулем"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу на два матча по итогам ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18 против "Ливерпуля" (1:2). Об этом сообщается на сайте организации.

После первого тайма 47-летний испанский специалист вышел на поле и накричал на арбитра встречи Матео Лаоса, выразив несогласие с решениями арбитра не засчитать гола Лероя Зане. За это рефери удалил Гвардиолу со скамейки. 

Дисквалификация тренера "Ман Сити" на один из двух матчей в еврокубках носит условный характер. Испытательный срок - один сезон.

"Горожане" стали чемпионами Англии, следующий сезон еврокубков команда начнет с группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, УЕФА не будет будет применять никаких санкций в отношении капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса по итогам финала Лиги чемпионов-2017/18 против "Ливерпуля" (3:1).

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Теги публикации: Ливерпуль, Манчестер Сити, УЕФА, Гвардиола, дисквалификация, Лига Чемпионов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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