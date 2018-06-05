УЕФА дисквалифицировал Гвардиолу на два матча

Тренер "Ман Сити" накричал на судью в игре 1/4 финала ЛЧ с "Ливерпулем"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу на два матча по итогам ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18 против "Ливерпуля" (1:2). Об этом сообщается на сайте организации.

После первого тайма 47-летний испанский специалист вышел на поле и накричал на арбитра встречи Матео Лаоса, выразив несогласие с решениями арбитра не засчитать гола Лероя Зане. За это рефери удалил Гвардиолу со скамейки.

Дисквалификация тренера "Ман Сити" на один из двух матчей в еврокубках носит условный характер. Испытательный срок - один сезон.

"Горожане" стали чемпионами Англии, следующий сезон еврокубков команда начнет с группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, УЕФА не будет будет применять никаких санкций в отношении капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса по итогам финала Лиги чемпионов-2017/18 против "Ливерпуля" (3:1).