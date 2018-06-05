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Буффон дискваліфікований на три матчі в єврокубках

НовиниСпорт    05.06.2018 - 22:44
Фото: Джанлуїджі Буффон (twitter.com/gianluigibuffon)
Фото: Джанлуїджі Буффон (twitter.com/gianluigibuffon)

Голкіпер покараний за вилучення в поєдинку Ліги чемпіонів проти "Реала"

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дискваліфікував колишнього воротаря "Ювентуса" Джанлуїджі Буффона на три матчі в змаганнях, що приводяться під егідою організації. Про це повідомляється на сайті організації.

Голкіпер в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського "Реалома" бурхливо відреагував на рішення арбітра Майкла Олівера призначити пенальті у ворота туринців, який вирішив в результаті результат протистояння. Олівер показав італійцю червону картку. Після матчу Буффон заявив, що у англійця "відро для сміття в грудях замість серця".

Буффон після закінчення сезону покинув "Ювентус" і в даний момент знаходиться без клубу, але веде переговори з ПСЖ, який виступить в Лізі чемпіонів в наступному сезоні.

Нагадаємо, раніше УЄФА дискваліфікував головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіолу на два матчі.

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Теги публікації: УЕФА, дисквалификация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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