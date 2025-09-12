Буфети без чіпсів і тортів: що не можна продавати дітям у школах

Новий навчальний рік вже стартував, діти повернулися за парти, а разом із цим - розпочали працювати й шкільні буфети. В Україні діють чіткі правила харчування учнів, адже держава дбає про здоров’я школярів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Головного управління Держпродслужби в Івано-Франківській області у Facebook.
У шкільних буфетах і їдальнях не можна реалізовувати:
У буфетах повинні пропонувати корисні та безпечні продукти:
Фахівці наголошують, що харчові звички формуються ще у школі. Саме тому контроль за асортиментом у буфетах є частиною державної політики здорового харчування.
Батьків закликають звертати увагу на те, що купують діти у школі, а адміністрації - суворо дотримуватися затверджених вимог.
Раніше ми писали про те, що в Україні планують розширити програму безкоштовного гарячого харчування для школярів. З початку року щодня обіди отримують 1,5 млн учнів початкових класів. Також з вересня 2025 року безкоштовним харчуванням забезпечать школярів 5-11 класів у прифронтових громадах. Наступний етап - охопити всіх учнів з 1 по 11 клас на території країни.
Читайте також про те, що нещодавно уряд зберіг пільгу для багатодітних родин на харчування у дитсадках. Вона становить 50%.