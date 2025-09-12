UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Буфети без чіпсів і тортів: що не можна продавати дітям у школах

Певні продукти заборонено продавати у шкільних їдальнях (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Новий навчальний рік вже стартував, діти повернулися за парти, а разом із цим - розпочали працювати й шкільні буфети. В Україні діють чіткі правила харчування учнів, адже держава дбає про здоров’я школярів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Головного управління Держпродслужби в Івано-Франківській області у Facebook.

Заборонені продукти та страви

У шкільних буфетах і їдальнях не можна реалізовувати:

  • страви та продукти з високим вмістом солі й цукру: чіпси, сухарики, глазуровані цукерки, тістечка, торти, здобні булочки з надлишком цукру;
  • напої: газовану солодку воду, енергетики, тонізуючі напої, каву;
  • фастфуд і страви з трансжирами: гамбургери, хот-доги, шаурму, інші продукти, смажені у великій кількості олії;
  • небезпечні продукти: прострочені, без маркування чи ті, що містять штучні барвники, ароматизатори та підсолоджувачі у перевищених нормах.

Що дозволено школярам

У буфетах повинні пропонувати корисні та безпечні продукти:

  • свіжі овочі та фрукти;
  • бутерброди з цільнозернового хліба;
  • молочні продукти з низьким вмістом жиру і без доданого цукру;
  • натуральні соки та питна вода.

Чому це важливо

Фахівці наголошують, що харчові звички формуються ще у школі. Саме тому контроль за асортиментом у буфетах є частиною державної політики здорового харчування.

Батьків закликають звертати увагу на те, що купують діти у школі, а адміністрації - суворо дотримуватися затверджених вимог.

Раніше ми писали про те, що в Україні планують розширити програму безкоштовного гарячого харчування для школярів. З початку року щодня обіди отримують 1,5 млн учнів початкових класів. Також з вересня 2025 року безкоштовним харчуванням забезпечать школярів 5-11 класів у прифронтових громадах. Наступний етап - охопити всіх учнів з 1 по 11 клас на території країни.

Читайте також про те, що нещодавно уряд зберіг пільгу для багатодітних родин на харчування у дитсадках. Вона становить 50%.

