Общество Образование Деньги Изменения

Буфеты без чипсов и тортов: что нельзя продавать детям в школах

Определенные продукты запрещено продавать в школьных столовых (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Новый учебный год уже стартовал, дети вернулись за парты, а вместе с этим - начали работать и школьные буфеты. В Украине действуют четкие правила питания учеником, ведь государство заботится о здоровье школьников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления Госпродслужбы в Ивано-Франковской области в Facebook.

Запрещенные продукты и блюда

В школьных буфетах и столовых нельзя реализовывать:

  • блюда и продукты с высоким содержанием соли и сахара: чипсы, сухарики, глазированные конфеты, пирожные, торты, сдобные булочки с избытком сахара;
  • напитки: газированную сладкую воду, энергетики, тонизирующие напитки, кофе;
  • фастфуд и блюда с трансжирами: гамбургеры, хот-доги, шаурму, другие продукты, жареные в большом количестве растительного масла;
  • опасные продукты: просроченные, без маркировки или содержащие искусственные красители, ароматизаторы и подсластители в превышенных нормах.

Что разрешено школьникам

В буфетах должны предлагать полезные и безопасные продукты:

  • свежие овощи и фрукты;
  • бутерброды из цельнозернового хлеба;
  • молочные продукты с низким содержанием жира и без добавления сахара;
  • натуральные соки и питьевая вода.

Почему это важно

Специалисты отмечают, что пищевые привычки формируются еще в школе. Именно поэтому контроль за ассортиментом в буфетах является частью государственной политики здорового питания.

Родителей призывают обращать внимание на то, что покупают дети в школе, а администрации - строго придерживаться утвержденных требований.

Ранее мы писали о том, что в Украине планируют расширить программу бесплатного горячего питания для школьников. С начала года ежедневно обеды получают 1,5 млн учеников начальных классов. Также с сентября 2025 года бесплатным питанием обеспечат школьников 5-11 классов в прифронтовых громадах. Следующий этап - охватить всех учеников с 1 по 11 класс на территории страны.

Читайте также о том, что недавно правительство сохранило льготу для многодетных семей на питание в детсадах. Она составляет 50%.

Школа Питание детей