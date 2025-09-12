Буфеты без чипсов и тортов: что нельзя продавать детям в школах

Запрещенные продукты и блюда

В школьных буфетах и столовых нельзя реализовывать:

блюда и продукты с высоким содержанием соли и сахара: чипсы, сухарики, глазированные конфеты, пирожные, торты, сдобные булочки с избытком сахара;

напитки: газированную сладкую воду, энергетики, тонизирующие напитки, кофе;

фастфуд и блюда с трансжирами: гамбургеры, хот-доги, шаурму, другие продукты, жареные в большом количестве растительного масла;

опасные продукты: просроченные, без маркировки или содержащие искусственные красители, ароматизаторы и подсластители в превышенных нормах.

Что разрешено школьникам

В буфетах должны предлагать полезные и безопасные продукты:

свежие овощи и фрукты;

бутерброды из цельнозернового хлеба;

молочные продукты с низким содержанием жира и без добавления сахара;

натуральные соки и питьевая вода.

Почему это важно

Специалисты отмечают, что пищевые привычки формируются еще в школе. Именно поэтому контроль за ассортиментом в буфетах является частью государственной политики здорового питания.

Родителей призывают обращать внимание на то, что покупают дети в школе, а администрации - строго придерживаться утвержденных требований.