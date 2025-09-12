Буфеты без чипсов и тортов: что нельзя продавать детям в школах

Новый учебный год уже стартовал, дети вернулись за парты, а вместе с этим - начали работать и школьные буфеты. В Украине действуют четкие правила питания учеником, ведь государство заботится о здоровье школьников.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления Госпродслужбы в Ивано-Франковской области в Facebook.
В школьных буфетах и столовых нельзя реализовывать:
В буфетах должны предлагать полезные и безопасные продукты:
Специалисты отмечают, что пищевые привычки формируются еще в школе. Именно поэтому контроль за ассортиментом в буфетах является частью государственной политики здорового питания.
Родителей призывают обращать внимание на то, что покупают дети в школе, а администрации - строго придерживаться утвержденных требований.
Ранее мы писали о том, что в Украине планируют расширить программу бесплатного горячего питания для школьников. С начала года ежедневно обеды получают 1,5 млн учеников начальных классов. Также с сентября 2025 года бесплатным питанием обеспечат школьников 5-11 классов в прифронтовых громадах. Следующий этап - охватить всех учеников с 1 по 11 класс на территории страны.
Читайте также о том, что недавно правительство сохранило льготу для многодетных семей на питание в детсадах. Она составляет 50%.