РФ контролює Суджу? Карти боїв у Курській області на 16 березня

Генеральний штаб повідомив, що за минулу добу у Курській області відбулося 19 бойових зіткнень, ворог завдав 34 авіаційних ударів, скинувши 63 керовані бомби, та здійснив 243 артилерійських обстріли, зокрема п’ять із РСЗВ.

На картах станом на ранок 16 березня можна помітити, що росіяни повернули контроль над містом Суджа або принаймні контролюють більшу його частину.



Фото: карта боїв у Курській області станом на 16 березня (t.me/GeneralStaffZSU)

При цьому на карті, опублікованій днем раніше 15 березня, можна побачити, що буферна зона у Курській області, яку контролюють ЗСУ, зменшилася. Російська армія продовжує наступ у напрямку кордону України.



Фото: карта боїв у Курській області на 15 березня (t.me/GeneralStaffZSU)

Вчора,15 березня, аналітичний проєкт DeepState повідомляв, що ворог захопив Суджу та Рубанщину. За даними DeepState, територія, яку контролюють українські війська, становить близько 110 квадратних кілометрів.



скриншот deepstatemap.live