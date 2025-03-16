РФ контролює Суджу? Карти боїв у Курській області на 16 березня

Російські сили продовжують наступ у Курській області. За картами Генштабу ЗСУ буферна зона, яку контролюють Сили оборони України, продовжує зменшуватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Генеральний штаб повідомив, що за минулу добу у Курській області відбулося 19 бойових зіткнень, ворог завдав 34 авіаційних ударів, скинувши 63 керовані бомби, та здійснив 243 артилерійських обстріли, зокрема п’ять із РСЗВ.
На картах станом на ранок 16 березня можна помітити, що росіяни повернули контроль над містом Суджа або принаймні контролюють більшу його частину.
Фото: карта боїв у Курській області станом на 16 березня (t.me/GeneralStaffZSU)
При цьому на карті, опублікованій днем раніше 15 березня, можна побачити, що буферна зона у Курській області, яку контролюють ЗСУ, зменшилася. Російська армія продовжує наступ у напрямку кордону України.
Фото: карта боїв у Курській області на 15 березня (t.me/GeneralStaffZSU)
Вчора,15 березня, аналітичний проєкт DeepState повідомляв, що ворог захопив Суджу та Рубанщину. За даними DeepState, територія, яку контролюють українські війська, становить близько 110 квадратних кілометрів.
скриншот deepstatemap.live
Сили оборони України почали Курську операцію 6 серпня. Українським воїнам вдалося взяти під контроль понад сотню населених пунктів у прикордонних районах РФ і створити там буферну зону.
Як повідомляло українське командування, це було превентивним кроком, щоб запобігти наступу Росії на півночі України.
Ще у лютому росіяни посилили наступ, щоб витиснути ЗСУ з Курської області. У березні ситуація загострилася. Росіяни заявили про нібито оточення українських військ, але Генштаб ЗСУ і президент Володимир Зеленський спростовували цю інформацію.
При цьому Зеленський повідомляв, що РФ накопичує війська біля східного кордону України. За його словами, це свідчить про бажання завдати удару по Сумській області.
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