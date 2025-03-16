Буферная зона уменьшается: карты боев в Курской области на 16 марта

Генеральный штаб сообщил, что за минувшие сутки в Курской области произошло 19 боевых столкновений, враг нанес 34 авиационных удара, сбросив 63 управляемые бомбы, и совершил 243 артиллерийских обстрела, в том числе пять из РСЗО.

На картах по состоянию на утро 16 марта можно заметить, что россияне вернули контроль над городом Суджа или по крайней мере контролируют большую его часть.



Фото: карта боев в Курской области по состоянию на 16 марта (t.me/GeneralStaffZSU)

При этом на карте, опубликованной днем ранее 15 марта, можно увидеть, что буферная зона в Курской области, которую контролируют ВСУ, уменьшилась. Российская армия продолжает наступление в направлении границы Украины.



Фото: карта боев в Курской области на 15 марта (t.me/GeneralStaffZSU)

Вчера, 15 марта, аналитический проект DeepState сообщал, что враг захватил Суджу и Рубанщину. По данным DeepState, территория, которую контролируют украинские войска, составляет около 110 квадратных километров.



скриншот deepstatemap.live