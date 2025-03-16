Буферная зона уменьшается: карты боев в Курской области на 16 марта

Российские силы продолжают наступление в Курской области. По картам Генштаба ВСУ буферная зона, которую контролируют Силы обороны Украины, продолжает уменьшаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Генеральный штаб сообщил, что за минувшие сутки в Курской области произошло 19 боевых столкновений, враг нанес 34 авиационных удара, сбросив 63 управляемые бомбы, и совершил 243 артиллерийских обстрела, в том числе пять из РСЗО.
На картах по состоянию на утро 16 марта можно заметить, что россияне вернули контроль над городом Суджа или по крайней мере контролируют большую его часть.
Фото: карта боев в Курской области по состоянию на 16 марта (t.me/GeneralStaffZSU)
При этом на карте, опубликованной днем ранее 15 марта, можно увидеть, что буферная зона в Курской области, которую контролируют ВСУ, уменьшилась. Российская армия продолжает наступление в направлении границы Украины.
Фото: карта боев в Курской области на 15 марта (t.me/GeneralStaffZSU)
Вчера, 15 марта, аналитический проект DeepState сообщал, что враг захватил Суджу и Рубанщину. По данным DeepState, территория, которую контролируют украинские войска, составляет около 110 квадратных километров.
скриншот deepstatemap.live
Силы обороны Украины начали Курскую операцию 6 августа. Украинским воинам удалось взять под контроль более сотни населенных пунктов в приграничных районах РФ и создать там буферную зону.
Как сообщало украинское командование, это было превентивным шагом, чтобы предотвратить наступление России на севере Украины.
Еще в феврале россияне усилили наступление, чтобы вытеснить ВСУ из Курской области. В марте ситуация обострилась. Россияне заявили о якобы окружении украинских войск, но Генштаб ВСУ и президент Владимир Зеленский опровергали эту информацию.
При этом Зеленский сообщал, что РФ накапливает войска у восточной границы Украины. По его словам, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области.
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