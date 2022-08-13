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Будут ли вводить обязательную эвакуацию из Харькова и области: ответ Синегубова

Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА (2day kh ua)
Автор: Елизавета Драбкина

На данный момент организовывать обязательную эвакуацию из Харькова и Харьковской области не планируют, однако планы относительно возможного вывоза людей разработаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

Он отметил, что жителей продолжают эвакуировать с временно оккупированных территорий. Так, каждую неделю выезжают около 1 тысячи человек.

"Относительно возможной принудительной эвакуации, отмечаю, что пока об этом речь не идет - что касается Харькова и Харьковской области, которые подконтрольны нашим войскам", - сказал он.

Синегубов отметил, что власть готовится к отопительному сезону.

"У нас подготовка к отопительному сезону идет по плану. Однако мы четко понимаем, что враг бьет по критической инфраструктуре, в частности, по Чугуеву, по городу Харькову. Конечно мы должны рассматривать любые возможные варианты, в том числе и меры по эвакуации", - добавил он.

Глава ОВА отметил, что планы по возможному вывозу жителей подготовлены. Так, он отметил, что сейчас идут переговоры с международными партнерами, в том числе, с Польшей относительно возможного размещения людей.

Напомним, сегодня ночью россияне обстреляли Харьков. Под атаку попал центр, Немышлянский и Слободской районы.

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Харьков