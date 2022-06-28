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"Будуть суворі наслідки". G7 відповіла Росії на погрози ядерною зброєю

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Баварія, Вівторок 28 червня 2022 16:59
"Будуть суворі наслідки". G7 відповіла Росії на погрози ядерною зброєю Фото: лідери G7 розкритикував погрози Росії про застосування ядерної зброї (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Лідери країн G7 ("Велика сімка") засудили загрозу застосування Росією ядерної, хімічної або біологічної зброї в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комюніке лідерів "Великої сімки" за підсумками саміту.

Зокрема, саміт привітав спільну заяву лідерів п'яти ядерних країн про запобігання ядерній війні та недопущення гонки озброєнь від 3 січня 2022 року.

"Однак ми засуджуємо провокаційні заяви Росії, що сигналізують про загрозу застосування ядерної зброї. Це підриває довіру до прихильності Росії до Спільної заяви. Будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної або ядерної зброї або пов'язаних з нею матеріалів в Україні матиме суворі наслідки", - йдеться в комюніке.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін пообіцяв передати Білорусі комплекси "Іскандер" і натякнув на здатність цих ракет нести ядерні заряди.

У Пентагоні різко відповіли на ці заяви і назвали їх "безцеремонними і безвідповідальними".

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Російська Федерація G7 Ядерна зброя
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