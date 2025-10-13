Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи для захисту від дронів, - Зеленський
В Україні будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи для захисту від ворожих дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського у Telegram.
За його словами, сьогодні на Ставці верховного головнокомандувача було обговорено питання безпеки регіонів України. Зокрема, по кожному регіону є чіткі дані - необхідного обладнання, необхідних робіт, необхідного фінансування.
"Військові питання: визначили, як розширити можливості армійської авіації для захисту від дронів. Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи. Працюємо з партнерами, щоб забезпечити Україні й більше необхідних типів літаків", - написав Зеленський.
Обстріли енергетики
З початком осені Росія розпочала нову хвилю атак по енергетичній інфраструктурі України. Основними цілями стали ТЕЦ, ТЕС та інші об’єкти енергосистеми. Під ударами опинилися Чернігівська й Сумська області, що спричинило масові знеструмлення та запровадження графіків відключень електроенергії.
Днями Зеленський розповів, що обговорював з президентом США Дональдом Трампом питання ППО для України.
"Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо з цього приводу. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас", - сказав тоді Зеленський.