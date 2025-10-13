ua en ru
Будут сформированы дополнительные вертолетные группы для защиты от дронов, - Зеленский

Украина, Понедельник 13 октября 2025 18:44
Будут сформированы дополнительные вертолетные группы для защиты от дронов, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине будут сформированы дополнительные вертолетные группы для защиты от вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.

По его словам, сегодня на Ставке верховного главнокомандующего были обсуждены вопросы безопасности регионов Украины. В частности, по каждому региону есть четкие данные - необходимого оборудования, необходимых работ, необходимого финансирования.

"Военные вопросы: определили, как расширить возможности армейской авиации для защиты от дронов. Будут сформированы дополнительные вертолетные группы. Работаем с партнерами, чтобы обеспечить Украине и больше необходимых типов самолетов", - написал Зеленский.

Обстрелы энергетики

С началом осени Россия начала новую волну атак по энергетической инфраструктуре Украины. Основными целями стали ТЭЦ, ТЭС и другие объекты энергосистемы. Под ударами оказались Черниговская и Сумская области, что повлекло массовые обесточивания и введение графиков отключений электроэнергии.

На днях Зеленский рассказал, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос ПВО для Украины.

"Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас", - сказал тогда Зеленский.

ПВО Владимир Зеленский Война в Украине
