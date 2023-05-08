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Будуть розміщати депортованих. У Бердянську окупанти відбирають бази відпочинку у власників

Фото: у Бердянську окупанти відбирають бази відпочинку у власників (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росіяни почали депортацію українців із населених пунктів Запорізької області. Людей планують заселити у бази відпочинку, санаторії та приватні готелі окупованих Бердянська та Кирилівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, окупанти де-факто відбирають бази відпочинку, санаторії та приватні готелі у власників у випадко, якщо вони виїхали.

"А якщо вони в окупації - прмусово за смішні гроші зобов’язують розміщувати "евакуйованих". При тому, звідки та як мають взяти гроші не повідомляється", - пише Андрющенко.

Фото: у Бердянську окупанти відбирають бази відпочинку у власників (t.me/andriyshTime)

Нагадаємо, за день до цього, 7 травня, у Генштабі ЗСУ розповіли про початок росіянами "евакуації" місцевих жителів з Енергодару. Також повідомлялося, що окупанти під приводом "евакуації" у Запорізькій області вивозять награбоване на викрадених автомобілях.

Перед цим мер Мелітополя Іван Федоров заявляв, що на окупованих територіях Запорізької області війська РФ готуються до оборони та евакуації населення.

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