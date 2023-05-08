Будут размещать депортированных. В Бердянске оккупанты отбирают базы отдыха у владельцев
Россияне начали депортацию украинцев из населённых пунктов Запорожской области. Людей планируют заселить в базы отдыха, санатории и частные отели оккупированных Бердянска и Кирилловки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
По его словам, оккупанты де-факто отбирают базы отдыха, санатории и частные отели у владельцев в случае, если они уехали.
"А если они в оккупации - принудительно за смешные деньги обязывают размещать "эвакуированных". При том, откуда и как должны взять деньги не сообщается", - пишет Андрющенко.
Фото: в Бердянске оккупанты отбирают базы отдыха у владельцев (t.me/andriyshTime)
Напомним, днем ранее, 7 мая, в Генштабе ВСУ рассказали о начале россиянами "эвакуации" местных жителей из Энергодара. Также сообщалось, что оккупанты под предлогом "эвакуации" в Запорожской области вывозят награбленное на угнанных автомобилях.
Перед этим мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что на оккупированных территориях Запорожской области войска РФ готовятся к обороне и эвакуации населения.
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