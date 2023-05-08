Будут размещать депортированных. В Бердянске оккупанты отбирают базы отдыха у владельцев

Фото: в Бердянске оккупанты отбирают базы отдыха у владельцев (GettyImagеs)

Россияне начали депортацию украинцев из населённых пунктов Запорожской области. Людей планируют заселить в базы отдыха, санатории и частные отели оккупированных Бердянска и Кирилловки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.