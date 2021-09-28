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Как будут работать школы в "красной" зоне карантина: ответ МОН

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, как будут работать школы в "красной" зоне карантина. В этой зоне обязательная 100% вакцинация учителей.

Об этом заявила заместитель министра образования Вера Рогова, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ее слова в эфире "Сниданка с 1+1".

Она отметила, что "оранжевая" и "желтая" зоны предусматривают вакцинацию 80% педагогов. При этом учатся все дети: дошкольная, начальная, специальная, средняя школы.

"Если регион переходит в "красную" зону, то обязательная 100% вакцинация учителей. Если такого показателя нет, то учебное заведение перейдет на дистанционное образование", - сообщила Рогова.

По ее словам, речь идет о стопроцентной вакцинации всего коллектива учреждения - только при этом условии смогут работать и детсады, и начальная, и специализированная школы.

Напомним, в Минздраве рассказали, как будет работать транспорт в "желтых" и "красных" зонах карантина.

Ранее сообщалось, что несколько областей могут перейти в "красную зону" уже через 2-3 недели.

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