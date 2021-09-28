Как будут работать школы в "красной" зоне карантина: ответ МОН

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, как будут работать школы в "красной" зоне карантина. В этой зоне обязательная 100% вакцинация учителей.

Об этом заявила заместитель министра образования Вера Рогова, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ее слова в эфире " Сниданка с 1+1 ".

Она отметила, что "оранжевая" и "желтая" зоны предусматривают вакцинацию 80% педагогов. При этом учатся все дети: дошкольная, начальная, специальная, средняя школы.

"Если регион переходит в "красную" зону, то обязательная 100% вакцинация учителей. Если такого показателя нет, то учебное заведение перейдет на дистанционное образование", - сообщила Рогова.

По ее словам, речь идет о стопроцентной вакцинации всего коллектива учреждения - только при этом условии смогут работать и детсады, и начальная, и специализированная школы.