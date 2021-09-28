Як працюватимуть школи в "червоній" зоні карантину: відповідь МОН

У Міністерстві освіти та науки України розповіли, як працюватимуть школи в "червоній" зоні карантину. В цій зоні обов'язкова 100% вакцинація вчителів.

Про це заявила заступниця міністра освіти Віра Рогова, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на її слова в ефірі " Сніданку з 1+1 ".

Вона зазначила, що "помаранчева" і "жовта" зони передбачають вакцинацію 80% освітян. При цьому навчаються всі діти: дошкільна, початкова, спеціальна, середня школи.

"Якщо регіон переходить до "червоної" зони, то обов'язкова 100% вакцинація вчителів. Якщо такого показника нема, то навчальний заклад перейде на дистанційну освіту", - повідомила Рогова.

За її словами, йдеться про стовідсоткову вакцинацію всього колективу закладу - лише за цієї умови зможуть працювати і дитсадки, і початкова, і спеціалізована школи.