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Як працюватимуть школи в "червоній" зоні карантину: відповідь МОН

Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві освіти та науки України розповіли, як працюватимуть школи в "червоній" зоні карантину. В цій зоні обов'язкова 100% вакцинація вчителів.

Про це заявила заступниця міністра освіти Віра Рогова, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на її слова в ефірі "Сніданку з 1+1".

Вона зазначила, що "помаранчева" і "жовта" зони передбачають вакцинацію 80% освітян. При цьому навчаються всі діти: дошкільна, початкова, спеціальна, середня школи.

"Якщо регіон переходить до "червоної" зони, то обов'язкова 100% вакцинація вчителів. Якщо такого показника нема, то навчальний заклад перейде на дистанційну освіту", - повідомила Рогова.

За її словами, йдеться про стовідсоткову вакцинацію всього колективу закладу - лише за цієї умови зможуть працювати і дитсадки, і початкова, і спеціалізована школи.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, як працюватиме транспорт в "жовтих" і "червоних" зонах карантину.

Раніше повідомлялось, що кілька областей можуть перейти до "червоної зони" вже за 2-3 тижні.

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