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Как будут работать киевские школы во время карантина: разъяснения КГГА

Автор: Сергей Пышкин

Начиная с 1 сентября учебные заведения Киева продолжат работу в штатном режиме. Их образовательный процесс может варьироваться в зависимости от требований адаптивного карантина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В случае установления "желтого" или "оранжевого" уровней эпидемической опасности учреждения будут организовывать образовательный процесс в "смешанном" формате: как дистанционно, так и очно в учебном заведении с соблюдением всех противоэпидемических требований, но исключительно при условии вакцинации 80% и более работников учебного заведения”, - отмечает директор департамента образования и науки Елена Фиданян.

По ее словам, в случае установления "красного" уровня эпидемической опасности образовательные учреждения будут работать дистанционно. Однако, требования адаптивного карантина никоим образом не повлияют на работу детских садов, начальных школ и специальных учебных заведений. Как и в прошлом году, их закрывать не будут.

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