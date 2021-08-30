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Як працюватимуть київські школи під час карантину: роз'яснення КМДА

Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 1 вересня навчальні заклади Києва продовжать роботу у штатному режимі. Їх освітній процес може змінюватись в залежності від вимог адаптивного карантину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

"У разі встановлення "жовтого" або "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки заклади організовуватимуть освітній процес у "змішаному" форматі: як дистанційно, так і очно в закладі освіти із дотриманням усіх протиепідемічних вимог, але виключно за умови вакцинації 80% і більше працівників закладу освіти”, - відзначає директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян.

За її словами, у разі встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки освітні заклади працюватимуть дистанційно. Однак, вимоги адаптивного карантину жодним чином не вплинуть на роботу дитячих садочків, початкових шкіл та спеціальних закладів освіти. Як і торік, їх закривати не будуть.

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