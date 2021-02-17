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Как будут работать детсады и школы во время адаптивного карантина: в МОН объяснили

Автор: Анастасия Рокитна

В Украину с 22 февраля возвращается адаптивный карантин. В стране устанавливается "желтый" уровень опасности.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По его словам, согласно постановлению, в Украине запрещается посещение учреждений образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится более 50% учеников и персонала.

Также запрещено проведение массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) при участии более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей.

Шкарлет отметил, что, если регион попадет в "красную" зону, то работа детсадов, спецзаведений образования и начальных классов продолжится.

"Для всех других соискателей образования вводится дистанционное обучение. Моя позиция по очному обучению учащихся начальной школы остается неизменной. И я благодарю коллег, которые учли и поддержали предложения не только МОН, но и родителей и педагогов", - отметил он.

Напомним, правительство приняло решение о возвращении в Украину адаптивного карантина с 24 февраля.

Однако, в Украине уже с 18 февраля будет разрешено проводить матчи со зрителями на трибунах.

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