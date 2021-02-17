RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Як працюватимуть дитсадки та школи під час адаптивного карантину: у МОН пояснили

Автор: Анастасія Рокитна

В Україну з 22 лютого повертається адаптивний карантин. В країні встановлюється "жовтий" рівень небезпеки.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

За його словами, згідно з постановою, в Україні забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти в разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває понад 50% учнів та персоналу.

Також заборонено проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів.

Шкарлет зазначив, що, якщо регіон потрапить у "червону" зону, то робота дитсадків, спецзакладів освіти та початкових класів продовжиться.

"Для всіх інших здобувачів освіти запроваджуватиметься дистанційне навчання. Моя позиція щодо очного навчання учнів початкової школи залишається незмінною. І я дякую колегам, які врахували та підтримали пропозиції не лише МОН, а й батьків та освітян", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні уряд прийняв рішення про повернення в Україну адаптивного карантину з 24 лютого.

Втім, в Україні вже з 18 лютого буде дозволено проводити матчі з глядачами на трибунах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України школадетский сад
Читайте також
На Буковині ситуація з COVID погіршується. Школи хочуть перевести на "дистанційку"
Дослідження: Хто дискримінує українських підлітків?
Прогноз погоди