Как будут проводить экзамен по украинскому языку для чиновников: решение Кабмина

Кабинет министров Украины определился с порядком проведения экзаменов на уровень владения государственным языком . Такой экзамен должны сдавать претенденты на должности в государственной службе.

Ожидается, что в этом году экзамен должны будут сдать около 150 000 будущих чиновников.

Отметим, сам порядок проведения такого экзамена на правительственном портале не опубликован.

По словам представителя Кабинета министров в Верховной раде Василия Мокана, принятое постановление предусматривает, что:

Напомним, согласно "языковому закону", с 2021 года претенденты на должности в органах государственной власти или местного самоуправления должны сдавать экзамен по украинскому языку.

При этом сам "языковой закон" до сих пор находится на обжаловании в Конституционном суде.