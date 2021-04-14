Як проводитимуть іспит з української мови для чиновників: рішення Кабміну

Кабінет міністрів України визначився з порядком проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Такий іспит повинні складати претенденти на посади в державній службі.
Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні уряду.
За словами представника Кабінету міністрів у Верховній раді Василя Мокана, прийнята постанова передбачає, що:
Зазначимо, сам порядок проведення такого іспиту на урядовому порталі не опубліковано.
Очікується, що цього році іспит повинні будуть скласти близько 150 000 майбутніх чиновників.
Нагадаємо, згідно "мовного закону", з 2021 року претенденти на посади в органах державної влади або місцевого самоврядування повинні складати іспит з української мови.
При цьому сам "мовний закон" досі знаходиться на оскарження в Конституційному суді.