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Экзамен по украинскому летом должны сдать до 150 000 человек: для кого это нужно

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 17:27
Экзамен по украинскому летом должны сдать до 150 000 человек: для кого это нужно Фото: экзамен по украинскому языку сдадут до 150 000 человек (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

В этом году от 100 до 150 тысяч украинцев должны будут подтвердить уровень владения государственным языком. Для этого предусмотрен специальный экзамен.

Об этом на презентации отчета о результатах деятельности заявила глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орися Демская.

"Количество людей, которые должны сдать экзамен и с 16 июля подтвердить уровень владения государственным языком, составляет около 100-150 тысяч", - отметила она.

Он также уточнила, что экзамены будут сдавать в каждом областном центре. Сертификат, который подтверждает уровень владения языком, будет действовать бессрочно.

Экзамен должны сдавать те, кто претендует на должность на государственной службе. При этом для нынешних чиновников его сдавать не нужно, поскольку закон о языке не имеет обратной силы.

"Экзамен будут сдавать только те, кто хочет получить сертификат с перспективой, что когда-нибудь будет избираться на конкурс", - добавила она.

Напомним, с 2021 года претенденты на должности в органах государственной власти или местного самоуправления должны сдавать экзамен по украинскому языку.

Также языковой омбудсмен рассказал о наказаниях для депутатов за отказ говорить на украинском.

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