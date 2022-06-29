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Будут ли приходить повестки украинцам через "Дію": ответ Минцифры

Фото: Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские СМИ продолжают распространять фейки с целью дестабилизации ситуации в Украине. В Минцифры рассказали, действительно ли украинцам будут отправлять повестки в армию через "Дію".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

На вопрос журналиста, может ли Федоров прокомментировать информацию касаемо российских СМИ о том, что украинцам якобы будут отправлять повестки через "Дію", министр ответил:

"Во-первых, не читайте российские СМИ, потому что они работают фейками и дестабилизируют нашу страну. Во-вторых, такого точно не будет никогда", - отметил Федоров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, кто среди украинцев может избежать призыва в армию.

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