Будут ли приходить повестки украинцам через "Дію": ответ Минцифры

Российские СМИ продолжают распространять фейки с целью дестабилизации ситуации в Украине. В Минцифры рассказали, действительно ли украинцам будут отправлять повестки в армию через "Дію".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

На вопрос журналиста, может ли Федоров прокомментировать информацию касаемо российских СМИ о том, что украинцам якобы будут отправлять повестки через "Дію", министр ответил:

"Во-первых, не читайте российские СМИ, потому что они работают фейками и дестабилизируют нашу страну. Во-вторых, такого точно не будет никогда", - отметил Федоров.