Чи приходитимуть повістки українцям через "Дію": відповідь Мінцифри

На питання журналіста про те, чи може Федоров прокоментувати інформацію від російських ЗМІ про те, що українцям нібито відправлятимуть повістки через "Дію", міністр відповів:

"По-перше, не читайте російські ЗМІ, тому що вони працюють фейками й дестабілізують нашу країну. По-друге, такого точно не буде ніколи", - відзначив Федоров.