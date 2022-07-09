Будут ли преподавать русский язык в школах: ответ омбудсмена

По его словам, он не против того, чтобы этнические русские могли изучать русский язык в школах.

"Если родители считают себя этническими русскими и обращаются в школу с соответствующим заявлением, то почему нет? Прямого запрета на изучение русского в Украине нет. Законодательство гарантирует людям, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, право на обучение в коммунальных учебных заведениях на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком", - отметил он.

Что касается кафедр русского языка на филологических факультетах, то тут зависит от политики вуза.

"Не знаю, будем смотреть. Недавно в СМИ уже видел сообщения о закрытии кафедры русского языка и истории русской литературы в Харьковском национальном университете имени Каразина. В университете будет действовать кафедра славянской филологии", - отметил он и добавил, что вузы формируют свою структуру в соответствии с запросами абитуриентов.