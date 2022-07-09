Чи викладатимуть російську мову в школах: відповідь омбудсмена

За його словами, він не проти того, щоб етнічні росіяни могли вивчати російську мову в школах.

"Якщо батьки вважають себе етнічними росіянами і звертаються до школи з відповідною заявою, то чому ні? Прямої заборони на вивчення російської в Україні немає. Законодавство гарантує людям, які належать до національних меншин України, право на навчання в комунальних навчальних закладах мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою", - зазначив він.

Що стосується кафедр російської мови на філологічних факультетах, то тут залежить від політики вишу.

"Не знаю, будемо дивитися. Нещодавно в ЗМІ вже бачив повідомлення про закриття кафедри російської мови та історії російської літератури в Харківському національному університеті імені Каразіна. В університеті діятиме кафедра слов'янської філології", - зазначив він і додав, що виші формують свою структуру відповідно до запитів абітурієнтів.