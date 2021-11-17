Будут отмечать на госуровне. Кабмин утвердил план мероприятий на Международный день волонтера

Кабмин постановил, что 3-5 декабря областніе советы и КГГА, а также Координационный центр по предоставлению правовой помощи должны обеспечить подготовку проведения мероприятий для празднования Дня волонтеров. Также должно быть подготовлено проведение образовательных, культурных и развлекательных мероприятий (лекции, фотовыставки, онлайн-марафоны, дискусии и др.). Все они должны быть направлены на популяризацию волонтерской деятельности.

Также к празднику должны подготовить выпуски -теле, - радио программ на тему волонтерства. Тематический эфир будет длится 2-3 часа.

Кроме того, МОН, заведения образования и общественные объединения до 10 декабря должны разработать тематические, методические и информационные материалы про волонтеров, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Также должны быть проведены встречи с семьями погибших с целью определения проблемных вопросов их социального обеспечения и принятия мер для их решения.