Відзначатимуть на держрівні. Кабмін затвердив план заходів на Міжнародний день волонтера

У середу, 17 листопада, Кабінет Міністрів України затвердив план заходів на Міжнародний день волонтера. Свято на державному рівні відзначать 5 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

Кабмін ухвалив, що 3-5 грудня обласні ради та КМДА, а також Координаційний центр з надання правової допомоги мають забезпечити підготовку проведення заходів для святкування Дня волонтерів. Також має бути підготовлено проведення освітніх, культурних та розважальних заходів (лекції, фотовиставки, онлайн-марафони, дискусія та ін.). Усі вони мають бути спрямовані на популяризацію волонтерської діяльності.

Також до свята мають підготувати випуски -теле, -радіо програм на тему волонтерства. Тематичний ефір триватиме 2-3 години.

Крім того, МОН, заклади освіти та громадські об'єднання до 10 грудня мають розробити тематичні, методичні та інформаційні матеріали про волонтерів, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Також мають бути проведені зустрічі із сім'ями загиблих з метою визначення проблемних питань їх соціального забезпечення та вжиття заходів для їх вирішення.