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Будут новые ограничения: Меркель предупредила непривитых от коронавируса жителей Германии

Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила жителей страны, которые не сделали прививку от коронавируса, о новых ограничениях. При этом она исключила введение жесткого карантина для тех, кто вакцинировался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По данным издания, предупреждение для непривитых немцев Меркель сделала в ходе заседания исполнительного комитета Христианско-демократического союза (ХДС). Канцлер высказала обеспокоенность увеличением новых случаев заражения коронавирусом в Германии и по этой причине последуют "серьезные ограничения для непривитых" жителей.

На заседании Меркель задали вопрос, будет ли введена новая изоляция в связи с ростом заболеваемости. Как сообщается, канцлер ответила, что этот вариант рассматривается только для тех, кто не вакцинировался от коронавируса.

При этом, отмечает газета, несколько участников заседания опровергли заявление о том, что Меркель специально объявила об ограничениях для непривитых.

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ГерманияАнгела МеркельКоронавирусВакцинация