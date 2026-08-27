Будут грести женщин с тюрем: разведка раскрыла планы РФ по мобилизации
Руководство России дало "зеленый свет" на мобилизацию или контрактование россиянок, отбывающих наказание в тюрьмах.
Об этом говорится в данных украинских разведок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на официальном сайте президента.
"Российское руководство согласовало и распространение процессов мобилизации и/или контрактирования на отдельные количественно значимые категории женщин, отбывающих наказание в тюрьмах и лагерях", - выяснили разведки.
Отмечается, что страна-агрессор прорабатывает планы по дополнительной волне мобилизации в 2026-2027 годах. Она рассчитывает набрать в армию 300 тысяч человек в этом году и еще 300 тысяч человек в следующем.
К категориям осужденных, которых россияне планируют привлекать к военной службе, добавили лиц с неснятой или непогашенной судимостью по 11 статьям УК РФ.
В частности, речь идет о контрабанде ядовитых, радиоактивных и взрывчатых веществ, оружия, наркотиков; бандитизм, организацию или участие в преступной группировке; организацию незаконной миграции; нарушение требований безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, а также незаконное обращение, похищение или вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ.
Напомним, стране-агрессору критически не хватает военного ресурса, поэтому российские вербовщики "заманивают" студентов якобы в дроновые подразделения.
Отметим, в России распространяется скрытая мобилизация. Москве становится все сложнее находить желающих отправиться на фронт, поэтому на потенциальных контрактников усиливают давление.