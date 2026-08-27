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Будут грести женщин с тюрем: разведка раскрыла планы РФ по мобилизации

13:18 27.08.2026 Чт
2 мин
К россиянам, которых привлекут к службе, добавили осужденных по 11 статьям
aimg Валерий Ульяненко
Будут грести женщин с тюрем: разведка раскрыла планы РФ по мобилизации Фото: Россия будет мобилизовать женщин с тюрем (Getty Images)
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Руководство России дало "зеленый свет" на мобилизацию или контрактование россиянок, отбывающих наказание в тюрьмах.

Об этом говорится в данных украинских разведок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на официальном сайте президента.

"Российское руководство согласовало и распространение процессов мобилизации и/или контрактирования на отдельные количественно значимые категории женщин, отбывающих наказание в тюрьмах и лагерях", - выяснили разведки.

Отмечается, что страна-агрессор прорабатывает планы по дополнительной волне мобилизации в 2026-2027 годах. Она рассчитывает набрать в армию 300 тысяч человек в этом году и еще 300 тысяч человек в следующем.

К категориям осужденных, которых россияне планируют привлекать к военной службе, добавили лиц с неснятой или непогашенной судимостью по 11 статьям УК РФ.

В частности, речь идет о контрабанде ядовитых, радиоактивных и взрывчатых веществ, оружия, наркотиков; бандитизм, организацию или участие в преступной группировке; организацию незаконной миграции; нарушение требований безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, а также незаконное обращение, похищение или вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ.

Напомним, стране-агрессору критически не хватает военного ресурса, поэтому российские вербовщики "заманивают" студентов якобы в дроновые подразделения.

Отметим, в России распространяется скрытая мобилизация. Москве становится все сложнее находить желающих отправиться на фронт, поэтому на потенциальных контрактников усиливают давление.

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