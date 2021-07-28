Будущих чиновников обязали подавать Сертификаты по украинскому языку

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок проведения конкурса на занятие должностей государственной службы. Теперь нужно подавать копию Государственного сертификата, который подтверждает уровень владения украинским языком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина .

В частности, из перечня необходимых для участия в конкурсе документов исключили подтверждение уровня свободного владения государственным языком. Вместо него теперь нужно подать копию Государственного сертификата, который подтверждает уровень владения языком, определенный профильной Национальной комиссией.

Таким образом, кандидат без сертификата не сможет принимать участие в конкурсе на государственную должность.