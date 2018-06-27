Будущее уже здесь — в вашем доме

Уборка квартиры — ответственная и сложная задача. Производители бытовой техники всячески стараются облегчить ее. Одно из последних достижений — «самостоятельный» пылесос, который способен выполнить уборку без участия человека.

Роботы-пылесосы сами позаботятся о том, чтобы в доме была гигиеническая чистота. Эти приборы оснащены искусственным интеллектом и предназначены для автоматической уборки помещений. Первые роботизированные пылесосы появились еще в начале 2000-х годов. Инновационными новинками пополнился модельный ряд известных производителей бытовой техники Electrolux и Samsung. Робота, который сам производит уборку, также разработала американская компания iRobot, специализирующаяся на робототехнике.

Что важно знать потенциальным покупателям

Современные роботы-пылесосы представляют собой диск диаметром 28–35 см. Как правило, они невысокие, около 9–13 см. Это позволяет им пройти под кроватью и другой мебелью.

Чтобы устройство с легкостью преодолевало препятствия, предусмотрены специальные бесконтактные датчики определения препятствий. Девайс также защищен от падений с лестницы. Об этом позаботятся датчики, установленные возле колес. Отметим, что робот самостоятельно принимает решение о способе преодоления препятствия на основании специальных алгоритмов.

Работает прибор на аккумуляторе, который необходимо регулярно заряжать. Зарядка длится примерно 2–5 часов (в зависимости от емкости батареи). Некоторые модели после выполнения миссии могут самостоятельно находить док-станцию (специальный модуль для подзарядки) и заряжаться. Поэтому вам не придется беспокоиться даже об этом.

Легкая уборка: преимущества робототехники

Не будем томить, назовем главные преимущества роботов-пылесосов.

- Экономия времени. Робот, который самостоятельно убирает в доме, сохраняет массу времени и сил. Он буквально все сделает за вас. Контролировать процесс также нет необходимости. Он будет убирать, пока вы занимаетесь своими делами. Ко всему, можно составить расписание уборок и запрограммировать пылесос проводить чистку согласно графику.

- Высокое качество уборки. Устройство несколько раз «проходится» по поверхности для достижения гигиенической чистоты. С легкостью проникает в труднодоступные места, куда обычный пылесос достать не может.

- Не занимает много места. Устройство достаточно компактное, поэтому не занимает много места даже в однокомнатной квартире.

- Эффективно устраняет различные загрязнения. Девайс превосходно очищает различные напольные покрытия. Удаляет мелкую пыль и шерсть домашних животных.

Как выбрать робот-пылесос: советы экспертов

Модели отличаются стоимостью и характеристиками. При выборе обращайте внимание на несколько параметров.

- Способ зарядки. Автоматические модели способны сами заряжаться. Есть пылесосы, которые необходимо подключать к источнику питания вручную. Тогда придется постоянно следить за уровнем заряда.

- Емкость аккумулятора. Этот показатель свидетельствует о продолжительности работы устройства без подзарядки. Наиболее долговечными и экономичными являются аккумуляторы Li-Ion. Они обеспечивают до 130 минут бесперебойной работы устройства.

- Сила всасывания. Величина варьируется от 30 до 120 Вт. Оптимальная сила всасывания составляет 60–65 Вт.

- Тип насадки. Чем шире насадка, тем выше скорость уборки. Поскольку робот охватывает большую поверхность за раз.

- Габариты робота. Небольшие модели способны провести чистку под кроватью, диваном и шкафом. Они без труда передвигаются по дому, минуя препятствия.

- Дополнительные возможности. Наличие дополнительных функций непосредственно влияет на стоимость девайса, но значительно расширяет его функциональность. Например, некоторые модели оснащены специальными УФ-лампами. С их помощью производится антибактериальная обработка пола. Особенно ценное преимущество, если в доме есть маленькие дети.

При выборе робота-пылесоса также обращайте внимание на отзывы реальных покупателей и описание производителя.