Майбутнє вже тут - у вашому будинку

Прибирання квартири - відповідальна і складна задача. Виробники побутової техніки всіляко намагаються полегшити її. Одне з останніх досягнень - «самостійний» пилосос, який здатний виконати прибирання без участі людини.

Роботи-пилососи самі подбають про те, щоб в будинку була гігієнічна чистота. Ці прилади оснащені штучним інтелектом і призначені для автоматичної прибирання приміщень. Перші роботизовані пилососи з'явилися ще на початку 2000-х років. Інноваційними новинками поповнився модельний ряд відомих виробників побутової техніки Electrolux і Samsung. Робота, який сам виробляє прибирання, також розробила американська компанія iRobot, що спеціалізується на робототехніці.

Що важливо знати потенційним покупцям

Сучасні роботи-пилососи являють собою диск діаметром 28-35 см. Як правило, вони невисокі, близько 9-13 см. Це дозволяє їм пройти під ліжком і іншими меблями.

Щоб пристрій з легкістю долав перешкоди, передбачені спеціальні безконтактні датчики визначення перешкод. Девайс також захищений від падінь зі сходів. Про це подбають датчики, встановлені біля коліс. Відзначимо, що робот самостійно приймає рішення про спосіб подолання перешкоди на підставі спеціальних алгоритмів.

Працює прилад на акумуляторі, який необхідно регулярно заряджати. Зарядка триває приблизно 2-5 годин (в залежності від ємності батареї). Деякі моделі після виконання місії можуть самостійно знаходити док-станцію (спеціальний модуль для підзарядки) і заряджатися. Тому вам не доведеться турбуватися навіть про це.

Легка прибирання: переваги робототехніки

Не будемо мучити, назвемо головні переваги роботів-пилососів.

- Економія часу. Робот, який самостійно прибирає в будинку, зберігає масу часу і сил. Він буквально все зробить за вас. Контролювати процес також немає необхідності. Він буде прибирати, поки ви займаєтеся своїми справами. До всього, можна скласти розклад прибирань і запрограмувати пилосос проводити чистку згідно з графіком.

- Висока якість прибирання. Пристрій кілька разів «проходиться» по поверхні для досягнення гігієнічної чистоти. З легкістю проникає у важкодоступні місця, куди звичайний пилосос дістати не може.

- Не займає багато місця. Пристрій досить компактний, тому не займає багато місця навіть в однокімнатній квартирі.

- Ефективно усуває різні забруднення. Девайс чудово очищає різні підлогові покриття. Видаляє дрібний пил і шерсть домашніх тварин.

Як вибрати робот-пилосос: поради експертів

Моделі відрізняються вартістю і характеристиками. При виборі звертайте увагу на декілька параметрів.

- Спосіб зарядки. Автоматичні моделі здатні самі заряджатися. Є пилососи, які необхідно підключати до джерела живлення вручну. Тоді доведеться постійно стежити за рівнем заряду.

- Ємність аккумулятору. Цей показник свідчить про тривалість роботи акумулятора без підзарядки. Найбільш довговічними і економічними є акумулятори Li-Ion. Вони забезпечують до 130 хвилин безперебійної роботи пристрою.

- Сила всмоктування. Величина варіюється від 30 до 120 Вт. Оптимальна сила всмоктування становить 60-65 Вт.

- Тип насадки. Чим ширше насадка, тим вище швидкість збирання. Оскільки робот охоплює велику поверхню за раз.

- Габарити робота. Невеликі моделі здатні провести чистку під ліжком, диваном і шафою. Вони без праці пересуваються по дому, минаючи перешкоди.

- Додаткові можливості. Наявність додаткових функцій безпосередньо впливає на вартість девайса, але значно розширює його функціональність. Наприклад, деякі моделі оснащені спеціальними УФ-лампами. З їх допомогою проводиться антибактеріальна обробка статі. Особливо цінна перевага, якщо в будинку є маленькі діти.

При виборі робота-пилососа також звертайте увагу на відгуки реальних покупців і опис виробника.